شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ35.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب فى البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وسجل سعر 24 سعر 40.150 دينار وفى هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة فى حركة السوق.عيار 24 سجل 40.150 دينار.أسعار الذهب فى البحرين
عيار 22 سجل 36.800 دينار
عيار 21 سجل 35.125 دينار
عيار 18 سجل 30.100 دينار
عيار 14 سجل 23.425 دينار
عيار 12 سجل 20.075 دينار
الأونصة 1248.550 دينار
الجنيه الذهب 281.000 دينار
الأونصة بالدولار 3320.60 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودى لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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