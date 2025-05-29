شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقية تحوم حول 3300 دولار.. تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة المعادن الثمينة تطورات سعر الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 29 مايو 2025 فى السوق المصرى عقب تراجع نسبى فى البورصة العالمية، متأثرة بتطورات إيجابية فى ملف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، الأمر الذى يجعل الأونصة تتحرك حول 3300 دولار.

وجاءت أسعار الذهب فى مصر كالتالي:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21 : 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37,000 جنيه



شهدت الأسواق تراجعًا فى وتيرة الإقبال على الذهب، بعد مؤشرات على تهدئة محتملة فى الحرب التجارية، حيث أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تأجيل قراره بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات الاتحاد الأوروبى حتى 9 يوليو المقبل، لإفساح المجال أمام التفاوض.

القرار أعطى الأسواق دفعة من الهدوء، مما انعكس على حركة الذهب الذى فقد جزءًا من مكاسبه التى حققها مؤخرًا وسط تصاعد التوترات.

ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب يحظى بدعم نسبى من حالة عدم اليقين المرتبطة بالملف التجارى الأمريكى والوضع المالى فى واشنطن، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لتطورات مشروع قانون خفض الضرائب الذى يحظى بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي.

ترقب المستثمرين مستمر

أنظار المستثمرين تتركز الآن على تطورات المفاوضات التجارية المنتظرة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الأثر المحتمل لتعديلات السياسات المالية الأمريكية على أداء الدولار، وهو ما سينعكس بطبيعة الحال على حركة أسعار الذهب عالميًا.