تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 29 - 5 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار فى الاونه الاخيره استقرار مقابل الجنيه، حيث سجل سعر الدولار اليوم الخميس 29-5-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنك المركزى 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.



وينشر الخليج 365 تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس ، فى البنك الاهلى 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع وفى بنك القاهرة سجل 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.75 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.75 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.75 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.75 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.75 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.