شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو 2025 فى قطر عيار 21 بـ340 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه فى الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات فى سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية. وفى قطر يلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج، وسجل عيار 24 سعر 388.50 ريال.

أسعار الذهب اليوم فى قطر

عيار 24 سجل 388.50 ريال

عيار 22 سجل 356.25 ريال

عيار 21 سجل 340.00 ريال

عيار 18 سجل 291.50 ريال

عيار 14 سجل 226.75 ريال

عيار 12 سجل 194.25 ريال

الأونصة 12087.00 ريال

الجنيه الذهب 2720.25 ريال

الأونصة بالدولار 3320.60 دولار



وارتفعت أسعار الذهب امس الأربعاء، مع إقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد انخفاض الأسعار، إلا أن المكاسب بقيت محدودة نتيجة تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصى الأساسية (PCE) فى الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.