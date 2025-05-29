شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور التأمين فى تغطية المخاطر السيبرانية وأمن البيانات للزراعة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الزراعة الحديثة تحولًا جذريًا بفضل تبني تكنولوجيا الزراعة الذكية، التي تستخدم البيانات وتحليلات المعلومات لتعزيز الإنتاجية والممارسات المستدامة، وتهدف هذه التقنيات إلى تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والطائرات بدون طيار، والاستشعار عن بُعد، والتكنولوجيات الزراعية الدقيقة.

وشهد سوق الزراعة الذكية نموًا سريعًا في السنوات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينمو عالميا من 16.25 مليار دولار في عام 2024 إلى 18.34 مليار دولار في عام 2025، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.8%. ويُعزى هذا النمو في هذه الفترة التاريخية إلى ارتفاع عدد سكان العالم، والقلق بشأن تغير المناخ، والمبادرات والدعم الحكومي، ونقص العمالة الزراعية، ونقص المياه.

وبحسب ما جاء في نشرة اتحاد التأمين الأسبوعية ، يتوقع أن يشهد سوق الزراعة الذكية نموًا سريعًا خلال السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 28.44مليار دولار في عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 11.6% ويُعزى هذا النمو خلال فترة التوقعات إلى التركيز على الزراعة المستدامة، وطلب السوق على المنتجات العضوية، واعتماد أنظمة الري الذكية. وتشمل الاتجاهات الرئيسية خلال فترة التوقعات الزراعة الدقيقة، واعتماد أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT)، وبرامج ومنصات إدارة المزارع، والروبوتات والأتمتة في الزراعة، وتقنية البلوك تشين لضمان شفافية سلسلة التوريد، والزراعة الذكية مناخيًا، والتعاون والشراكات في منظومة التكنولوجيا الزراعية.

وتعزز تكنولوجيا الزراعة الحديثة من معايير الأمن والصحة الغذائية، حيث يمكن تتبع المنتجات الزراعية باستخدام تقنيات البلوكتشين، الأمر الذي يضمن أمانها منذ مرحلة الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك. وقد أظهرت الدراسات أن هذه الابتكارات تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد الزراعي، مما يسهم في تأمين الغذاء لعدد كبير من السكان عالمياً. لذا تبرز أهمية هذه التكنولوجيا كعامل رئيسي في تحقيق التوازن بين التغذية السليمة والممارسات الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى قدرة المزارعين على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية. وعلى الرغم من الفوائد العديدة لهذه التطورات، إلا أن المخاطر التي قد تنشأ عن استخدامها تتطلب تحليلاً دقيقًا، حيث يصبح التأمين ضد هذه المخاطر جزءًا أساسيًا من استدامة الزراعة الذكية.

وتتمثل أهمية التأمين في ضمان استمرارية العوائد الاقتصادية وتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن الأعطال التكنولوجية، والتهديدات السيبرانية، والتغيرات المناخية.

ويأتى دور التأمين فى توفير التغطيات التأمينية المناسبة لمواجهة المخاطر المتزايدة مثل الفيضانات، والآفات، والأعطال التكنولوجية. وفي هذا السياق، يتطلب الأمر التنسيق بين المزارعين، وشركات التأمين، وشركات التكنولوجيا لضمان تصميم حلول تأمينية ملائمة تعكس الطبيعة الديناميكية للزراعة الذكية وتقديم حلول مستدامة للتحديات التي قد تواجه المزارع. ستساعد هذه الديناميكية في تحقيق توازن بين تحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية والسيطرة على التقلبات الاقتصادية.

بناءً على هذه المخاطر، أصبح من الضروري دراسة كيفية تصميم حلول تأمينية للمزارع الذكية لتعويض المزارعين عن الأضرار الناتجة عن هذه المخاطر.

المخاطر الناشئة عن الزراعة الذكية

تشهد الزراعة الذكية Smart Agriculture تطوراً سريعاً مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة، لكنها تواجه في المقابل مجموعة من المخاطر التي تتطلب فهمًا دقيقًا وإدارة فعالة، خاصة فيما يتعلق بتوفير تغطيات التأمين المناسبة لهذه المخاطر وفيما يلي عرض لأبرز هذه المخاطر:

1-المخاطر التكنولوجية والرقمية:

أ‌- أعطال الأجهزة والأنظمة الذكية :

مثل أجهزة إنترنت الأشياء IoT ، أجهزة استشعار التربة، أنظمة الري الآلي، أو الطائرات دون طيار . و ترجع هذه الأعطال إلى:

- عيوب الصناعة.

- الظروف المناخية كالحرارة العالية، الرطوبة، العواصف ترابية.

- وقوع أخطاء في الصيانة أو التشغيل.

ب- المخاطر السيبرانية وأمن البيانات

- اختراق الأنظمة: مثل هجمات الفديةRansomware على أنظمة التحكم في الري أو الصوبات.

- سرقة البيانات: بيانات التربة، المحاصيل، أو خطط الإنتاج قد تُباع في السوق السوداء.

-التلاعب بالبيانات: تغيير قراءات أجهزة الاستشعار لتضليل المزارعين.

ج- اعتماد الأنظمة على الذكاء الاصطناعي AI

- قرارات خاطئة من أنظمة الذكاء الاصطناعي مثل جرعات مياه أو أسمدة غير دقيقة.

- تحيز الخوارزميات بسبب عدم كفاية البيانات مما يؤدى الى تلف المحاصيل وزيادة التكاليف.

2- المخاطر البيئية والمناخية

أ- تغيير المناخ

- مخاطر عدم دقة تنبؤات الطقس بسبب التغيرات المناخية المفاجئة.

- ظواهر مناخية (فيضانات، جفاف) قد تُتلف البنية التحتية التكنولوجية.

ب. التلوث الإلكتروني E-Waste

نفايات الأجهزة الإلكترونية الزراعية مثل البطاريات، الألواح الشمسية تؤثر على التربة والمياه والتى تؤدى إلى مخاطر صحية وبيئية طويلة المدى.

3- المخاطر التشغيلية والمالية

أ- ارتفاع تكاليف التكنولوجيا

صعوبة تحمل المزارعين الصغار تكاليف الأجهزة الذكية مما يؤدى إلى اتساع الفجوة بين المزارع الكبيرة والصغيرة.

ب. الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية

مخاطر تعطل استيراد قطع غيار الأجهزة الذكية مثل الرقائق الإلكترونية بسبب الأزمات الجيوسياسية ، مما يؤدى إلى توقف العمليات الزراعية.

4- المخاطر القانونية والتنظيمية

- عدم وضوح القوانين المنظمة لمسؤولية الأضرار الناتجة عن الروبوتات الزراعية أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- انتهاك الخصوصية و جمع بيانات المزارع دون موافقة واضحة (مثل صور الأقمار الصناعية).

5- المخاطر الاجتماعية والثقافية

- عدم ثقة المزارعين التقليديين في التكنولوجيا الجديدة.

- البطالة التكنولوجية واستبدال العمالة البشرية بالآلات الذكية.

التغطيات التأمينية للمخاطر الناشئة عن الزراعة الذكية

1- تأمين المعدات التكنولوجية

وتشمل الاجهزة الذكية مثل: أجهزة استشعار رطوبة التربة -الطائرات دون طيار المستخدمة في رش المبيدات أو المراقبة - أنظمة الري الذكية - - الروبوتات الزراعية Agricultural Robots

المخاطر المغطاة:

- الأضرار المادية (كسر، عطل فني، حرائق).

- السرقة أو التخريب.

- الأعطال الناتجة عن أخطاء برمجية.

2- تأمين المحاصيل القائم على المؤشر Index-Based Insurance

يُعوَّض المزارع تلقائيًا إذا تجاوز مؤشر معين (مثل مستوى الجفاف أو الأمطار).

3-التأمين ضد المخاطر السيبرانية Cyber Insurance for Smart Farms

- تغطية اختراق البيانات (مثل سرقة معلومات التربة أو المحاصيل).

- هجمات الفدية (Ransomware) التي قد تعطل أنظمة الري أو التتبع.

- توقف الأنظمة بسبب ثغرات أمنية.

4- تأمين انقطاع الأعمال Business Interruption Insurance

تغطية الخسائر الناتجة عن:

- تعطل الأنظمة التكنولوجية (مثل فشل برامج إدارة المحاصيل).

- توقف الإنتاج بسبب اختراق أنظمة IoT

5- تأمين مسؤولية التشغيل التكنولوجي Liability for AI & Automation

- تغطية الأضرار الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي (مثل جرعات مبيدات خاطئة)

- ومسئولية حوادث تشغيل الروبوتات الزراعية.

تحديات تطبيق الزراعة الذكية في الدول النامية

- يشكّل ارتفاع تكلفة التقنيات الحديثة عائقًا أمام صغار المزارعين.

- ضعف البنية التحتية الرقمية: مثل الإنترنت والكهرباء في المناطق الريفية.

- الحاجة إلى تدريب العاملين لاستخدام الأنظمة التقنية بفعالية.

- القلق من فقدان الوظائف التقليدية نتيجة الأتمتة العالية.

- ضعف التغطية التأمينية لهذه التقنيات مما يعرض المستثمرين لمخاطر فادحة.



