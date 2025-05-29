شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 29 مايو -2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3086 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 29 مايو 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5286 جنيها
عيار 21: 4625 جنيهاً
عيار 18: 3964 جنيهاً
عيار14 : 3086 جنيها
الجنيه الذهب: 37000 جنيهاً
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً
