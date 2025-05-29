شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يتلقى إخطارا بطلب استحواذ اينفرسيونيس على 85.98% من صناعات مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطارا يفيد رغبة شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس، س.ل. الاستحواذ على نسبة 85.98% من شركة صناعات مواد البناء.

وتشير البيانات إلى أن شركة أي تي أي اينفرسيونيس إندوسترياليس إن سيمينتو إي ماترياليس، س.ل تعمل في مصر من خلال شركة أسمنت العامرية لإنتاج وبيع الاسمنت بأنواعه المختلفة والكلنكر ومواد البناء الأخرى، كما تعمل شركة صناعات مواد البناء في مصر في إنتاج وبيع الاسمنت بمختلف أنواعه والكلنكر ومواد البناء الأخرى.

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قبل أيام الموافقة على عدد من طلبات التركز الاقتصادي، وهي استحواذ شركة جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل على التحكم الفردي في شركة أو إس إم توم إل تى دى، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 29 إبريل 2025، والموافقة على الطلب المقدم من شركة يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد بشأن استحواذها على جميع أسهم شركة أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1، مما يخول لها التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 28 أبريل 2025.