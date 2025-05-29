شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي: الشق الاقتصادي في ترفيع العلاقات يتضمن حزمة دعم كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبرج وحلف الناتو، إنّ الشق الاقتصادي في ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يتضمن حزمة اقتصادية وحزمة دعم كبيرة تقدر بـ5 مليارات يورو بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو ضمانات استثمار وما يقرب من 600 مليون يورو منح.

وأضاف أبو زيد، في لقاء عبر zoom، مع الإعلامية الدكتورة منة فاروق، عبر قناة "إكسترا نيوز": "يضاف إلى ذلك المحور الهجرة والتنقل والانتقال المباشر بين أوروبا ومصر، والاستثمار في المورد البشري، وهو ما يسمى برأس المال البشري، وهنا نتحدث عن دعم مصر في مجال الدعم الفني والتقني والتعليم والثقافة والبحث العلمي".

وتابع: "وهناك شق خاص بالأمن وإنفاذ القانون والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وبالتالي، نحن نتحدث عن شراكة شاملة بمحاور عديدة تخدم مصالح الطرفين وتعكس إدراك كل طرف لأهمية ومحورية العلاقة مع الطرف الآخر".