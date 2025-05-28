شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5286 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 28 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5286 جنيهًا
عيار 21: 4625 جنيهًا
عيار 18: 3964 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37000 جنيها
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز