شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5286 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون فى مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء فى مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5286 جنيهًا

عيار 21: 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37000 جنيها

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.