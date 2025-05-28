شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 28-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 28-5-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.285 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أكتوبر فارما، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.285 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.9 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.17%، والعرب على 5.61%، واستحوذت المؤسسات على 21.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 285 ألف جنيه، 129 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 95.8 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 42.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 32493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 40544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14586 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13191 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخليين بشركة بالم هيلز للتعمير عدد 3.1 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركة رواد السياحة-الرواد عدد 429.5 ألف سهم، كما اشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي، وكونتكت المالية القابضة عدد 7002 سهم، 200 ألف سهم، على التوالي.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركتي رواد السياحة-الرواد، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 26.5 ألف سهم، 45 ألف سهم، على التوالي، وباع داخليين بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والعربية لحليج الأقطان، ومصر لصناعة الكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، وجي بي كوربوريشن، ومجموعة أي أف جي القابضة، عدد 250 ألف سهم، 2852 سهم، 15 ألف سهم، 1000 سهم، 19.5 ألف سهم، 413.3 ألف سهم، 597.7 ألف سهم، 1.9 مليون سهم، 448.2 ألف سهم، على الترتيب.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، حققت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، إيرادات بلغت 847.6 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025، مقابل 766.3 مليون دولار خلال الربع المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 10.6%، وبلغ صافي الربح 27.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 49.8 مليون دولار بنسبة انخفاض 45.6%.

وفي قطاع مواد البناء، حققت شركة مصر بني سويف للأسمنت، مبيعات بلغت 1.578 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 3.94 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 574 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 833.2 مليون جنيه.

وفي قطاع السياحة، حققت شركة عبر المحيطات للسياحة، إيرادات بلغت 10.5 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 5.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة نمو 77.29%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.7 مليون جنيه مقارنة مع أرباح 2.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 36.41%.

ابن سينا فارما

أعلنت شركة ابن سينا فارما، عن موافقة مجلس الإدارة على اعتماد التقرير المالي والفني للمقيم العقاري ولمقيم الآلات لأرض ومبنى وآلات مستشفى الشروق التخصصي، وبلغت القيمة وفقًا للدراسة 611.6 مليون جنيه، والموافقة على توقيع اتفاق مع أحد المستثمرين أن يحل محل شركة ابن سينا فارما في عقود التأجير التمويلي وملحقاته الخاصة بأرض ومبنى وآلات مستشفى الشروق مقابل 670 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لسياسة مجلس الإدارة بإتاحة الأصول غير الاستراتيجية للبيع، وتخفيض تكلفة التأجير التمويلي للأصل من فوائد وإهلاكات بما له من آثار إيجابية على ربحية الشركة.

جهينة

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن توقيع قرض متوسط الأجل بقيمتي 31.6 مليون دور و255 مليون جنيه بإجمالي مبلغ يعادل نحو 1.9 مليار جنيه، على أن يتم سداده على 6 سنوات، وسيستخدم هذا القرض في تمويل شراء خط إنتاج جديد للحمضيات.



