شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-5-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-5-2025.

إيقاف تداول 6 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أكتوبر فارما، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، وبريميم هيلثكير جروب، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، ومطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 4 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.285 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.9 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.17%، والعرب على 5.61%، واستحوذت المؤسسات على 21.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 285 ألف جنيه، 129 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 95.8 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 42.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 32493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 40544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14586 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13191 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة.

وصعدت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 116 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 130.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.35%.

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 11.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.468 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

- أكتوبر فارما بسعر إغلاق 17.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.49%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.310 بنسبة تراجع بلغت 14.19%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 376.040 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.17%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 3.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.35%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 305.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.88%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 4.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.59%.