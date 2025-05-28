شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: حققنا 40 كشفا بحجم 140 مليون برميل زيت و2.1 تريليون قدم غاز والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول، إن حجم الاكتشافات والاحتياطيات المضافة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2024 بلغ إجمالي الآبار المحفورة 75 بئرا والآبار التى تم تقييمها 65 بئرا.

وأضاف المهندس كريم بدوى خلال مؤتمر صحفى، أن عدد الاكتشافات التى تم تحقيقها خلال تلك الفترة بلغ 40 كشفا بحجم مخزون مضاف بلغ 140 مليون برميل زيت ومتكثفات و2.1 تريليون قدم مكعب غاز.

وأشار الوزير، إلى أن الإجمالى المسترجع بلغ 42 مليون برميل زيت ومتكثفات و1.3 تريليون قدم مكعب غاز.

وتابع المهندس كريم بدوى، أنه تم ربط على الإنتاج 32 بئرا بمتوسط إنتاج يومى متوقع بلغ 26.500 مليون برميل زيت ومتكثفات و77 مليون قدم مكعب غاز.