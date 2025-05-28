الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو -2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4625 جنيها

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو -2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4625 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 28 مايو 2025 08:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاربعاء في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم
:
عيار 24: 5286 جنيها

عيار 21: 4625 جنيهاً

عيار 18: 3964 جنيهاً

الجنيه الذهب: 37000 جنيهاً

 

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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