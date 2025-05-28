شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: عمل تكاملى لتأمين شراء الوقود وسداد مستحقات الشركاء والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، إن العمل التكاملي لتحقيق الأهداف من الأساسيات وعناصر النجاح لافتا أنه يتضمن التنسيق داخل مجلس الوزراء لتأمين شراء الوقود اللازم، وسداد مستحقات شركاء الإنتاج والاستكشاف والتعاون مع مجلس النواب والشيوخ ممثلا في لجنة الطاقة والبيئة ولجنة الصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات وإصدار قوانين الخاصة بها.

وتابع المهندس كريم بدوى خلال مؤتمر صحفى ،كذلك الشركاء حيث أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج يبلغ (57) شركة، منها (8) شركات من كبريات الشركات العالمية و (6) شركات مصرية متخصصة، وأكثر من (12) شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية وإطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤.

وذكر المهندس كريم بدوى ،أن العمل التكاملى يتضمن أيضا المستثمرين المصريين حيث تم دعوة أكثر من (20) مستثمر مصري في 30 سبتمبر 2024للدخول بشكل مباشر للاستثمار في مجال تنمية الحقول المتقادمة الزيادة الإنتاج منها، وقد أبدى عددا منهم الاهتمام بهذه الفرص، كما تم توقيع عدد (4) من مذكرات التفاهم وجارى اتخاذ الخطوات اللازمة وكذلك جذب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.



