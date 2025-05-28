شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الصناعات يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون بالصناعات الثقيلة والدوائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، السيد سيرجى تيرينتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر، إلى جانب وفد من ممثلى عدد من الشركات البيلاروسية العاملة فى مجالات تصنيع السيارات، والجرارات، والمعدات الزراعية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعى والاستثماري بين الجانبين، خاصة فى مجال صناعة السيارات الثقيلة والجرارات الزراعية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية فى هذا القطاع الحيوي.

كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون فى مجالات الصناعات الغذائية والدوائية، من خلال التنسيق مع الغرف الصناعية المعنية داخل اتحاد الصناعات المصرية، بما يفتح المجال أمام توطين صناعات استراتيجية تلبى احتياجات السوق المحلية، وتوفر فرصًا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

يأتى هذا اللقاء فى إطار دعم الاتحاد لجهود تعزيز الشراكات الصناعية الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية القطاعات ذات القيمة المضافة العالية فى الاقتصاد المصري.