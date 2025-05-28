شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 28 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب العالمية عقب تحرك طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات الشراء عند الانخفاض بعد موجة الهبوط التى سجلها المعدن النفيس فى الجلستين السابقتين. ورغم المكاسب المحدودة، يواجه الذهب ضغوطًا ناتجة عن تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، فى وقت تترقب فيه الأسواق تطورات اقتصادية وسياسية مهمة خلال الأسبوع الجاري.

محليًا، جاءت أسعار الذهب فى السوق المصرية اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 5286 جنيها

عيار 21: 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37000 جنيه



وتأثرت الأسواق بمؤشرات على انفراجة فى التوترات التجارية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تراجعه عن تنفيذ تهديد سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات الاتحاد الأوروبى، مؤجلًا اتخاذ القرار حتى 9 يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات.

ورغم أن التهدئة خففت من زخم صعود الذهب، فإن حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة الأمريكية والأوضاع المالية فى واشنطن لا تزال تشكل دعمًا للأسعار. وتتركز أنظار المستثمرين حاليًا على تطورات المفاوضات التجارية، بالإضافة إلى التقدم فى مشروع قانون خفض الضرائب الذى يلقى دعمًا مباشرًا من الرئيس ترامب.