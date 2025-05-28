شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-5-2025 أمام الجنيه فى ختام بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضان الأربعاء، 28 مايو 2025 06:24 م

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلى 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع وفى بنك القاهرة سجل 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع. وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 49.75 جنيه للشراء. 49.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 49.75 جنيه للشراء. 49.85 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 49.75 جنيه للشراء. 49.85 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 49.75 جنيه للشراء. 49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 49.75 جنيه للشراء. 49.85 جنيه للبيع.

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