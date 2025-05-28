شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 3964 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 28 مايو 2025 06:23 م
تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5286 جنيها
عيار 21: 4625 جنيهًا
عيار 18: 3964 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37000 جنيه
.وتأثرت الأسواق بمؤشرات على انفراجة فى التوترات التجارية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تراجعه عن تنفيذ تهديد سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات الاتحاد الأوروبى، مؤجلًا اتخاذ القرار حتى 9 يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات.
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