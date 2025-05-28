شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 3964 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب فى مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5286 جنيها

عيار 21: 4625 جنيهًا

عيار 18: 3964 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37000 جنيه



.وتأثرت الأسواق بمؤشرات على انفراجة فى التوترات التجارية، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تراجعه عن تنفيذ تهديد سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات الاتحاد الأوروبى، مؤجلًا اتخاذ القرار حتى 9 يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات.