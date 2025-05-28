شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: توفير احتياجات المواطنين على رأس أولويات القطاع والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، تتضمن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات.

وأضاف المهندس كريم بدوى خلال مؤتمر صحفى لغرض مستجدات القطاع، أن المحور الثانى يتضمن تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، مشيرا إلى أن المحور الثالث يتضمن تحقيق انطلاقة فى قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى وتعظيم قيمته المضافة.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030، ما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض.

وأشار الوزير بالإضافة إلى المحور الهام بخلق بيئة استثمار جاذبة مع الحفاظ على السلامة والخاص بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنه للحفاظ على سلامة العاملين بالإضافة إلى مشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار المهندس كريم بدوى إلى تعزيز التعاون الإقليمى لجذب الاستثمارات فى مصر والمنطقة واستغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها من خلال البنية التحتية، وكذلك العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصرى والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.