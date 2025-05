شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إيطاليا العقارية تطلق مرحلة هيل توب بمشروع "سولاري".. الوجهة الساحلية الاستثنائية في رأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - تقدّم ملحوظ في أعمال الإنشاءات يؤكد التزام الشركة بتسليم مراحل المشروع وفقاً للجداول الزمنية وبأعلى المعايير

أعلنت مصر إيطاليا العقارية عن إطلاق مرحلة "هيل توب – Hilltop" الجديدة ضمن مشروع "سولاري"، والتي تمثل إضافة مميزة إلى الوجهة الساحلية الاستثنائية في رأس الحكمة. وتُعد "هيل توب" خطوة جديدة في تقديم تجربة معيشية متكاملة تُجسّد رؤية المشروع في إعادة تعريف مفهوم الحياة الساحلية في مصر، حيث تتميز المرحلة بإطلالات بانورامية وتصميمات عصرية تمزج بين الطبيعة والتخطيط المعماري الحديث، ما يعكس رؤية الشركة في تقديم مجتمعات متكاملة تجمع بين الراحة، الفخامة، والأسلوب المعيشي العصري. ويأتي هذا الإطلاق بالتوازي مع التقدّم الملحوظ في أعمال الإنشاءات في المشروع، بما يعكس التزام مصر إيطاليا العقارية بتسليم المشروع وفقاً للجداول الزمنية وبأعلى معايير الجودة.

تستوحي"هيل توب – Hilltop" طرازها المعماري من الأسلوب العصري لمدينة ميامي وتستمد أسلوب الحياة فيها من مدن البحر الأبيض المتوسط ، وقد تم تصميمها على ارتفاعات متدرجة تتراوح بين 26 و36 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مما يمنح وحداتها إطلالات بانورامية خلابة وواسعة على البحر، ويوفر أعلى مستويات الخصوصية. تضم هذه المرحلة أكثر من 5000 متر مربع من البحيرات الصناعية الصالحة للسباحة (Swimmable Lagoons)، ما يمنح كل مبنى شاطئه الخاص. وتشمل المرحلة وحدات سكنية تتنوع بين غرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميز بوجود حمامات سباحة خاصة، بالإضافة إلى "رووف توب كلوب هاوس – Rooftop Clubhouse"، الذي يمثل أعلى نقطة في المشروع ويوفر إطلالة مذهلة. كما تنفرد "هيل توب" بقربها من منطقة "سولاري داون تاون"، والتي يتم تطويرها باستثمارات ضخمة تُقدَّر بحوالي 10 مليارات جنيه، لتصبح المركز التجاري والترفيهي والسياحي الرئيسي لمدينة رأس الحكمة على مساحة 40 فدانًا، ومن المتوقع أن تستقطب حوالي 30,000 زائر يوميا.



وفي تعليقه على مستجدات المشروع، أكد المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مصر إيطاليا العقارية، أن كل مشروع تطلقه الشركة يحمل طابعًا وهوية فريدة، تعكس رؤيتها في خلق وجهات استثنائية ومتكاملة، تتجاوز المفهوم التقليدي للمشروعات السكنية. وأشار إلى أن "سولاري" يُجسّد هذا التوجه بوضوح، حيث تم تطويره تحت شعار "A Place Where the Sun Never Sets" ليصبح وجهة سياحية نابضة بالحياة في قلب رأس الحكمة، ويقدّم مفهومًا متكاملًا من خلال 16 تجربة معيشية وترفيهية متنوعة للمصريين والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتستمر على مدار اليوم في موسم الصيف، وعلى مدار العام. وأضاف العسال أن تحقيق هذا المستوى من التميز لم يكن ليتحقق دون التعاون الوثيق مع نخبة من أفضل الشركاء المحليين والعالميين في جميع المجالات لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات الجودة والابتكار.

وفي هذا الإطار وبـهدف تطوير وجه ذات معايير عالمية، تعاونت مصر إيطاليا العقارية مع كبرى الشركات العالمية والمحلية، على رأسهم EDSA و Whitespace Architecture في تطوير المخطط العام للمشروع، والتصميم العمراني، وتنسيق المناظر الطبيعية، كما تم تنفيذ التصميمات المعمارية من قبل Synthetic و Design Avenue، إلى جانب مساهمة عقول ومواهب محلية متميزة في تقديم تصميمات مُصممة خصيصًا لتناسب تطلعات العملاء، لتشكل كل هذه العناصر معًا تجربة سكنية ومعيشية غير مسبوقة في قلب رأس الحكمة.

ويمتد مشروع سولاري رأس الحكمة على مساحة 386 فدانًا، ويتفرد بشاطئ رملي بطول كيلومتر واحد، إلى جانب واجهة بحرية تمتد على ثلاثة كيلومترات. وقد تم تصميم المشروع بعناية على سبع مصاطب متدرجة، يصل ارتفاعها إلى 36 مترًا فوق مستوى سطح البحر. ويضم المشروع أكثر من 100,000 متر مربع من البحيرات الصناعية، بالإضافة إلى 30,000 متر مربع من البحيرات الخاصة التي تعزز من خصوصية التجربة السكنية. وتمتاز 82% من الوحدات بإطلالات مباشرة على المياه.

ولتحقيق هذة الرؤية المتكاملة، تضع مجموعة مصر إيطاليا العقارية عنصر الضيافة الراقية في صميم رؤيتها لتطوير جميع مشروعاتها، حيث تسعى دائمًا إلى تقديم تجارب معيشية متكاملة تجمع بين السكن الفاخر والخدمات الفندقية، وهو ما يظهر بوضوح في مشروع سولاري رأس الحكمة. تجسد الوجهة هذا المفهوم من خلال دمج الضيافة مع أنماط الحياة العصرية، حيث تضم 800 غرفة فندقية، ووحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية (Branded Residences)، لتقديم تجربة متكاملة ترتقي بتوقعات العملاء وتلبي احتياجاتهم المتنوعة على مدار العام.

وفيما يخص الأعمال الإنشائية، فقد تم الانتهاء من أعمال الحفر والردم والمصاطب، إلى جانب سير الأعمال الخرسانية للوحدات المواجهة للبحر وتشطيبات الكبائن. و أتمّت الشركة أعمال التسوية الأرضية بالكامل للمرحلتين الأولى والثانية، كما أنجزت نحو 80% من أعمال التسوية في المراحل المتبقية. تُعد هذه التحديثات ثمرة التعاون مع شركة RedCon، إحدى الشركات الرائدة في مجال تنفيذ الأعمال الإنشائية. ويجري حاليًا تنفيذ 723 وحدة داخل المشروع، ضمن خطة استثمارية تُقدّر قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه، وهو ما يُمثّل نحو 80% من إجمالي عدد الكبائن المستهدف تنفيذها. أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع، والتي تتركز على إنشاء الفيلات، فقد تمكنت الشركة من إنجاز ما يقارب 30% من الأعمال حتى الآن.

إضافة إلى ذلك، بدأت بالفعل في المراحل التالية من أعمال الإنشاءات، بما في ذلك أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية. كما تخطّط الشركة لطرح أعمال بناء جديدة تشمل 1,635 وحدة هذا العام، باستثمارات تُقدَّر بحوالي 7.5 مليار جنيه، وتضم شاليهات وفيلات، على أن يتم التسليم الأول في عام 2027.