شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: تأمين الاحتياجات المحلية من الغاز بأفضل الآليات لتقليل الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر الفيديوكونفرانس، بمشاركة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

شهد الاجتماع مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفى مقدمتها آليات استكمال تلبية احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية من خلال الاستيراد، بما يضمن استمرار تأمين تلك الاحتياجات بشكل كامل، والوفاء بمتطلبات زيادة الاستهلاك المحلى من الكهرباء خلال فصل الصيف وتلبية احتياجات القطاع الصناعي

وأوضح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة وهيئة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مستمرون فى دراسة آليات وبدائل تأمين احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى لتحقيق اقصى استفادة ومزايا اقتصادية ممكنة لمصر، ومن خلال الاستفادة من العلاقات والروابط التجارية والحكومية، بما يحقق تأمين الإمدادات وفى الوقت نفسه خفض أعباء الفاتورة الاستيرادية بالنقد الأجنبى.

تابع الوزراء خلال الاجتماع الخطط والآليات المقررة لتأمين الامدادات المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) وناصر شومان رئيس الإدارة المركزية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية بالوزارة والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى والمحاسبة أمل طنطاوى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للشئون المالية والاقتصادية.