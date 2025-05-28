شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي بقيمة 540 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 5.4 مليون سهم بقيمة 540 مليون جنيه، وصفقة على شركة لنكوم للاستثمارات بحجم تداول 19 مليون سهم بقيمة 47.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة غاز دمياط دي جي سي بحجم تداول 200.5 ألف سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 196 مليون سهم بقيمة 613.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 50 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والشرقية إيسترن كومباني، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ومجموعة أي أف جي القابضة، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.285 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 104.9 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.17%، والعرب على 5.61%، واستحوذت المؤسسات على 21.34% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.65%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 285 ألف جنيه، 129 مليون جنيه، 11.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 95.8 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 42.6 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 32493 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 40544 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 14586 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9471 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3342 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 13191 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة.