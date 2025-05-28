شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 4 شركات 40 ألف جنيه..ومهلة أخيرة للمصرية الكويتية قبل الشطب والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة القيد بالبورصة، توقيع التزام مالي قدره 10 آلاف جنيه على شركات بريميم هيلثكير جروب، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتغريم شركة الحديد والصلب المصرية، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

في سياق متصل قررت لجنة القيد بالبورصة، التنبيه على شركات الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، وجنوب الوادي للأسمنت، والحديد والصلب المصرية، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، ووثائق استثمار شركة صناديق الاستثمار، وبلتون القابضة، وكريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وليسيكو مصر، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

في السياق نفسه قررت لجنة القيد بالبورصة، نشر الخطة الواردة من الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، تحت مسئوليتها مع التأكيد على المتعاملين ضرورة توخي الحذر والدقة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وذلك في ضوء قصور في اعداد الخطة المرسلة من الشركة وعدم وضوحها.

وخاطبت اللجنة، رئيس مجلس إدارة الشركة بأوجه الإخلال في ضوء أحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة.

كما قررت اللجنة، نقل إدراج تداول أسهم الشركة إلى السوق غير النشط، وإعادة التعامل على اسهم الشركة اعتبار من بداية جلسة تداول غدًا الخميس.