شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الأربعاء 28 مايو 2025.. عيار 24 يسجل 5285 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات، ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي، وسجل الذهب عيار 21 نحو4625 جنيها، حيث تراجع سعر الجنيه الذهب من 37120 جنيها الى 37000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5285 جنيها

- عيار 21 : 4625 جنيها

- عيار 18: 3946 جنيها

- عيار 14 : 3083 جنيها

- الجنيه الذهب: 37000 جنيها

ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



