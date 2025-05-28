شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يحاول الاحتفاظ بمكاسبه مع ميل للهبوط.. عيار 18 يسجل 3977 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع الذهب العالمي يوم الأربعاء حيث أقبل المستثمرون على الشراء عند انخفاضه خلال الجلستين الماضيتين، وعلى الرغم من أن المكاسب اليوم محدودة بسبب تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الأسواق تنتظر المزيد من الأحداث الهامة هذا الأسبوع.



أسعار الذهب اليوم:

-عيار 24 يسجل 5302 جنيه

-عيار 21 يسجل 4640 جنيها

-عيار 18 يسجل 3977 جنيها

- الجنيه الذهب 37120 جنيها



وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 3323 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3304 دولار للأونصة وفق جولد بيليون.

انخفض سعر الذهب أمس تحت المستوى 3300 دولار للأونصة ليواجه مستوى دعم حول 3285 دولار للأونصة ليجذب هذا بعض المشترين ويرتد اليوم للتداول فوق المستوى 3300 دولار من جديد في محاولة للاستقرار أعلاه.

ومع ذلك لا تزال الأسواق تشعر بالتفاؤل بشكل عام الآن بعد أن خفت حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يحد من مدى ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي.

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، مؤجلًا تطبيقها حتى 9 يوليو لإتاحة المجال للمفاوضات بين البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي.

وبالرغم من أن هذا الأمر تسبب في ضعف زخم الصعود لدى الذهب إلا أنه لا يزال يجد الدعم من حالة عدم اليقين بشأن التجارة الأمريكية والوضع المالي الأمريكي، مع التركيز على المزيد من الصفقات التجارية الأمريكية والتقدم المحرز في مشروع قانون تخفيض الضرائب المثير للجدل الذي يدعمه ترامب.



