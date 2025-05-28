شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 1.2% اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 202 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.2% عند 11052 نقطة، وبتداولات بلغت 4.575 مليار ريال.وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 174.263 مليون سهم، فيما بلغت السوقية نحو، 9.196 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 202 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 44، من بين 254 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وعطاء، والمملكة، والموسى، والمجموعة السعودية، الأكثر ارتفاعا.ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، يو سي آي سي، وبنان، ونماء للكيماويات، ورتال، والمتحدة للتأمين، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.3%، عند 26932 نقطة، وبتداولات بلغت، 20.152 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.753 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 50.273 مليار ريال.وارتفعت أسهم 48 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 34، من بين 117 شركة مدرجة في السوق الموازية.