شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع رغم تفاؤل الأسواق باتفاق تجاري أمريكي أوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال التداولات الأوروبية اليوم الأربعاء، لتصل إلى قرب مستوى 3320 دولار للأونصة، مستعيدة بعض خسائرها بعد تراجع تجاوز 1% خلال جلسة أمس.

وجاء هذا الصعود في ظل تفاؤل متزايد بين المستثمرين بإمكانية توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري وشيك، وهو ما يدعم التوقعات بتحسن الآفاق الاقتصادية العالمية وفقاً لـ «fxstreet».

وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رضاه بشأن قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على منتجات من الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن الاتحاد بدأ يتحرك بجدية نحو التفاوض. وكتب ترامب:

"كنت راضيًا جدًا عن تخصيص التعريفة الجمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، خصوصًا بعدما تباطأوا في المحادثات. وقد أُبلغت الآن أن الاتحاد الأوروبي يسعى بسرعة لتحديد مواعيد الاجتماعات. هذا تطور إيجابي وآمل أن يتحقق فعلاً."

ويُنظر إلى هذا التطور على أنه عامل إيجابي للاقتصاد العالمي، إذ تمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نسبة كبيرة من التجارة العالمية.

ومع ذلك، فإن تحسّن التوقعات الاقتصادية عالميًا عادةً ما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن، ما قد يُشكل ضغطًا على الأسعار مستقبلاً.

أداء الدولار الأمريكي وتأثيره على الذهب

رغم الدعم الذي تلقاه الدولار الأمريكي من هذه المستجدات، تراجع مؤشر الدولار (DXY) خلال الجلسة الأوروبية من أعلى مستوياته اليومية عند 99.85 إلى 99.50 تقريبًا، بعدما كان قد سجل أدنى مستوياته الشهرية عند 98.70 يوم الإثنين.

فنيًا، يُعد ارتفاع الدولار عاملًا سلبيًا على أسعار الذهب، حيث يزيد من كلفة شراء المعدن بالنسبة للمستثمرين حول العالم.

الذهب يترقب محضر الفيدرالي الأمريكي

محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي (FOMC) هو الحدث الأبرز الذي يترقبه السوق اليوم عند الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع أن يقدم المحضر رؤية أعمق لأسباب قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق 4.25%-4.50% في اجتماعه الأخير.

أشار الفيدرالي إلى أنه سيُبقي على أسعار الفائدة مستقرة لفترة أطول حتى تتضح نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها إدارة ترامب، محذرًا في الوقت ذاته من تزايد مخاطر التضخم والبطالة.

بيانات التضخم في الولايات المتحدة ، وتحديدًا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر أبريل، من المنتظر صدورها يوم الجمعة.

إلا أن تأثيرها قد يكون محدودًا بعد تحذيرات مسؤولي الفيدرالي من أن السياسات الجمركية قد تُربك توقعات المستهلكين بشأن التضخم.

تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس ، نيل كاشكاري، دعمت بدورها الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، مؤكدًا على أهمية التريث في ظل الغموض المتزايد حول آثار السياسات التجارية على الاقتصاد الأمريكي.

التوترات الجيوسياسية: لا تزال الآمال بالتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا ضعيفة، ما قد يساهم في دعم الطلب على الذهب.

واشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصول على ضمانات مكتوبة من الغرب بشأن وقف توسع حلف الناتو شرقًا ورفع العقوبات المفروضة على موسكو لإنهاء الحرب.

التحليل الفني لأسعار الذهب: اتجاه صاعد على المدى القصير

فنيًا، يواجه الذهب مقاومة فنية عند خط اتجاه صاعد على الإطار اليومي قرب مستوى 3,335 دولار، مرسوم من قمة 12 ديسمبر عند 2,726 دولار.

رغم ذلك، لا يزال الاتجاه قصير الأجل صاعدًا، بدعم من تموضع السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا عند 3,288 دولار.

مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا يتحرك ضمن نطاق 40.00-60.00، ما يعكس حالة من التردد لدى المتداولين حاليًا.