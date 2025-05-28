شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. تباين في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تباينا داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 49.86 جنيه للبيع، و49.73 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، عند: 49.86 جنيه للبيع، و49.76 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك القاهرة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك القاهرة، إلى: 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، إلى: 49.84 جنيه للبيع، و49.74 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، عند: 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، استقرارا، عند 49.83 جنيه للبيع، و49.73 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 49.89 جنيه للبيع، و49.80 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، ارتفاعا إلى: 49.83 جنيه للبيع، و49.73 جنيه للشراء.