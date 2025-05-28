شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. تباين في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، تباينا داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 49.86 جنيه للبيع، و49.73 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهلياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، عند: 49.86 جنيه للبيع، و49.76 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصرانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك القاهرةتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك القاهرة، إلى: 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية، إلى: 49.84 جنيه للبيع، و49.74 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، عند: 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصلشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإسلامي، استقرارا، عند 49.83 جنيه للبيع، و49.73 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبيانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 49.89 جنيه للبيع، و49.80 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنيارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 49.85 جنيه للبيع، و49.75 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك قطر الوطني، ارتفاعا إلى: 49.83 جنيه للبيع، و49.73 جنيه للشراء.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية