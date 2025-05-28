شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر صرف الريال مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تباين سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، في البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.29 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك الأهلياستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، عند: 13.29 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك مصرانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 13.29 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك القاهرةتراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك القاهرة إلى: 13.29 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الإسكندريةانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية إلى: 13.29 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء.
سعر الريال في البنك التجاري الدولياستقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، عند: 13.29 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك فيصلسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإٍسلامي، 13.28 جنيه للبيع، و13.21 جنيه للشراء.
سعر الريال في مصرف أبوظبيانخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.30 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.31 جنيه للبيع، و13.18 جنيه للشراء.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في بنك قطر الوطني، إلى: 13.29 جنيه للبيع، و13.18 جنيه للشراء.
اسماعيل الماحي
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