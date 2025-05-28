شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر صرف الريال مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تباين سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، في البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك المركزي المصري، 13.29 جنيه للبيع، و13.26 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك الأهلي استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك الأهلي المصري، عند: 13.29 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك مصر انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك مصر، إلى: 13.29 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك القاهرة تراجع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك القاهرة إلى: 13.29 جنيه للبيع، و13.22 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الإسكندرية انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الإسكندرية إلى: 13.29 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء. سعر الريال في البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في البنك التجاري الدولي، عند: 13.29 جنيه للبيع، و13.24 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك فيصل سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك فيصل الإٍسلامي، 13.28 جنيه للبيع، و13.21 جنيه للشراء. سعر الريال في مصرف أبوظبي انخفض سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى: 13.30 جنيه للبيع، و13.28 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك الكويت الوطني ارتفع سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في بنك الكويت الوطني، إلى: 13.31 جنيه للبيع، و13.18 جنيه للشراء. سعر الريال في بنك قطر الوطني سجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاعا في بنك قطر الوطني، إلى: 13.29 جنيه للبيع، و13.18 جنيه للشراء.