شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم.. هل يتواصل صعود جرام الذهب عيار 21؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 28 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.
ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق.
سعر جرام الذهب عيار 21ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4640 جنيها للبيع، و4620 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 24سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الأربعاء، 5302.75 جنيه للبيع، و5280 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 22بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الأربعاء، 4861 جنيها للبيع، و4840 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الأربعاء، 3977.25 جنيه للبيع، و3960 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 14بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الأربعاء، 3093.25 جنيه للبيع، و3080 جنيها للشراء.
سعر جرام الذهب عيار 12ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2651.5 جنيه للبيع، و3640 جنيها للشراء.
أسعار الذهب في مصرسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 37120 جنيها للبيع، و36960 جنيها للشراء.
محمد يوسف
متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات
– الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة.
– الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء
– التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم
– مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع