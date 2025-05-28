شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم.. هل يتواصل صعود جرام الذهب عيار 21؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء 28 مايو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 4640 جنيها للبيع، و4620 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الأربعاء، 5302.75 جنيه للبيع، و5280 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الأربعاء، 4861 جنيها للبيع، و4840 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الأربعاء، 3977.25 جنيه للبيع، و3960 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الأربعاء، 3093.25 جنيه للبيع، و3080 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الأربعاء، إلى: 2651.5 جنيه للبيع، و3640 جنيها للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر، 37120 جنيها للبيع، و36960 جنيها للشراء.

