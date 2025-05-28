شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لدن» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2025م (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة.
وشملت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 30.640 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 إلى بند الأرباح المبقاة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة.
وشملت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 30.640 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 إلى بند الأرباح المبقاة.