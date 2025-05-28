شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «لدن» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وشملت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 30.640 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 إلى بند الأرباح المبقاة.

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2025م (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة مع أطراف ذات علاقة.وشملت النتائج: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 30.640 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2024 إلى بند الأرباح المبقاة.