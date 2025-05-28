شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بلدي للدواجن» توافق على أعمال وعقود تمت مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت النتائج الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ كمراجع حسابات للشركة لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2025، والربع الأول من 2026، بأتعاب قدرها 590 ألف ريال. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بلدي للدواجن، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي تم عقده، أمس الثلاثاء.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت أبرز نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.وتضمنت النتائج الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ كمراجع حسابات للشركة لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من 2025، والربع الأول من 2026، بأتعاب قدرها 590 ألف ريال.