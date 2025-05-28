شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أقاسيم» توافق على تحويل رصيد الاحتياطي إلى الأرباح المبقاة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليدر إكسبريس لخدمات السيارات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة، محمد مشنان الدوسري وفيصل خاتم الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) بمبلغ 5,744,406 ريال لعام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن أبرز نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ (3,376,177) ريال، وفقاً للقوائم المالية السنوية المنتهية في 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ليدر إكسبريس لخدمات السيارات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة، محمد مشنان الدوسري وفيصل خاتم الزهراني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات) بمبلغ 5,744,406 ريال لعام 2024م ولا توجد شروط تفضيلية.