الاقتصاد

عمومية «عسق للبلاستيك» توافق على توزيع أرباح عن عام 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «عسق للبلاستيك» توافق على توزيع أرباح عن عام 2024

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع عسق للبلاستيك، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن أبرز نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,582,500) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (0.65) ريال للسهم الواحد وبنسبة (6.5%) من رأس المال.
على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسيبدأ صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأحد 15/06/2025م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع).
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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