شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المطاحن الرابعة» توافق على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين كي بي إم جي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابها بـ635 ألف ريال. الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة المطاحن الرابعة، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.وشملت النتائج: الموافقة على تعيين كي بي إم جي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025، والربع الأول من العام المالي 2026، وتحديد أتعابها بـ635 ألف ريال.