الاقتصاد

عمومية «أيان» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «أيان» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من تاريح 1 يوليو 2025 ومدتها 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: فيصل القحطاني، عبدالعزيز آل الشيخ، وليد الرميح، عبدالعزيز القصبي، أيهم اليوسف، فيصل الناصر، خالد الفريح.
وشملت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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