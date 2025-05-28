شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أيان» توافق على انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من تاريح 1 يوليو 2025 ومدتها 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: فيصل القحطاني، عبدالعزيز آل الشيخ، وليد الرميح، عبدالعزيز القصبي، أيهم اليوسف، فيصل الناصر، خالد الفريح.
وشملت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة، التي تبدأ من تاريح 1 يوليو 2025 ومدتها 3 سنوات، تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2028.
والأعضاء المنتخبون هم: فيصل القحطاني، عبدالعزيز آل الشيخ، وليد الرميح، عبدالعزيز القصبي، أيهم اليوسف، فيصل الناصر، خالد الفريح.
وشملت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.