شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بوان» توافق على توزيع أرباح عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وشملت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوان، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الثلاثاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 بقيمة 36 مليون ريال تمثل 6% من رأس مال الشركة المدفوع وبواقع 0.6 ريال للسهم الواحد.وشملت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.