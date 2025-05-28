الاقتصاد

عمومية «بوان» توافق على توزيع أرباح عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

عمومية «بوان» توافق على توزيع أرباح عن النصف الأول من 2024

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بوان، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الثلاثاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 بقيمة 36 مليون ريال تمثل 6% من رأس مال الشركة المدفوع وبواقع 0.6 ريال للسهم الواحد.
وشملت النتائج: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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