شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سدافكو» توافق على أعمال وعقود مع أطراف ذات علاقة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4- الموافقة على تعيين (برايسوتر هاوسكوبرز "بي دبليو سي") كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، بأتعاب وقدرها (875,000) ريال.

5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (3,600,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 9,582,350 ريال.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، و فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,758,723 ريال.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، و فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 125,062 ريال.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,894,106 ريال.

13- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.

14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.4- الموافقة على تعيين (برايسوتر هاوسكوبرز "بي دبليو سي") كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، بأتعاب وقدرها (875,000) ريال.5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره (3,600,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بروج للتأمين التعاوني والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد محمد حامد المرزوقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تأمينية ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 9,582,350 ريال.10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بي كي سي للإستشارات، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، و فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية مختلفة ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,758,723 ريال.11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مشاريع الطاقة البديلة، والتي لكل من الشيخ/ حمد صباح الأحمد رئيس مجلس الإدارة، و فيصل حمد مبارك العيار عضو مجلس الإدارة، والشيخ/ صباح محمد عبد العزيز الصباح عضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتنفيذ أعمال صيانة وتشغيل نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح مستودع جدة المركزي ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 125,062 ريال.12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية المتخصصة لخدمات الاطعمة المحدودة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سعيد أحمد سعيد باسمح مصلحة غير مباشرة فيها، وهو عبارة عن عقد لتوزيع منتجات محددة من سدافكو لمتاجر التجزئة والفنادق والمطاعم وعملاء التموين ولا يوجد شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعاملات للسنة المالية من 01-01-2024م وحتى 31-12-2024م مبلغاً وقدره 1,894,106 ريال.13- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد أحمد سعيد باسمح في عمل منافس لأعمال الشركة.14- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.