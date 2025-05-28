شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «التعاونية» توافق على توزيع أرباح عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.

ويبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الإثنين 22 يونيو المقبل.

وشملت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 199.862 سهم، بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.

وسيمول الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، فيما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرا من تاريخ الجمعية العامة غير العادية.

وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وتضمنت نتائج التصويت: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين، اليوم، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الثلاثاء.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية تضمنت نتائج التصويت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية 225 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية 31-12-2024، بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل 15% من قيمة السهم الاسمية.على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة.ويبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من يوم الإثنين 22 يونيو المقبل.وشملت النتائج: الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 199.862 سهم، بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين.وسيمول الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، فيما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهرا من تاريخ الجمعية العامة غير العادية.وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.وتضمنت نتائج التصويت: الموافقة على أعمال وعقود تمت بين الشركة وأطراف ذات علاقة.