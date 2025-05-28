شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: شركة تابعة تتسلم 61.2 مليون ريال من «نوبكو» بعد حكم قضائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، تسلم شركة رؤى الحماية "شركة تابعة" مبلغ يقدر بــ61.2 مليون ريال، أمس الثلاثاء بعد صدور تأييد للحكم على شركة نوبكو.

وكانت شركة دار المعدات قد أعلنت في 25 فبراير الماضي، صدور تأييد للحكم الابتدائي من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض، حيث قضت الدائرة بإصدار الحكم النهائي وإلزام الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).

وتضمن الحكم أن تدفع نوبكو لشركة رؤي الحماية مبلغ قدره 60.658 مليون ريال، إضافة إلى 135 ألف ريال لقاء أتعاب الخبرة في القضية، إلى جانب 500 ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة.

