الاقتصاد

أرقام.. تراجع أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي

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أرقام.. تراجع أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي مع تحسن الإقبال على المخاطرة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 3302.10 دولار للأوقية، بعد أن ارتفع الأسبوع الماضي قرابة 5%.
وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.9% إلى (3300.40) دولار عند التسوية.

أسعر المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 33.21 دولار للأوقية.
وهبط البلاتين 0.1% إلى 1084.02 دولار، وخسر البلاديوم 1.2% مسجلًا 975.49 دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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