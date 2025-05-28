شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة شركات الصناعات الدفاعية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3%، بعد صعوده 1% في إغلاقه السابق.

وقفز المؤشر الفرعي لشركات الصناعات الدفاعية في أوروبا 1.7%، إلى مستوى غير مسبوق.

كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7%، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر كاك 40 الفرنسي، بعد أن أظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم خلال مايو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.