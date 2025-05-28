شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تداولاتها يوم الثلاثاء على ارتفاع، بقيادة شركات الصناعات الدفاعية.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3%، بعد صعوده 1% في إغلاقه السابق.
وقفز المؤشر الفرعي لشركات الصناعات الدفاعية في أوروبا 1.7%، إلى مستوى غير مسبوق.
كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7%، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر كاك 40 الفرنسي، بعد أن أظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم خلال مايو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.
وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.3%، بعد صعوده 1% في إغلاقه السابق.
وقفز المؤشر الفرعي لشركات الصناعات الدفاعية في أوروبا 1.7%، إلى مستوى غير مسبوق.
كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7%، فيما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر كاك 40 الفرنسي، بعد أن أظهرت بيانات أولية انخفاض التضخم خلال مايو إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020.