شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت يوم الثلاثاء، بعد إعلان تأجيل قرار أمريكي بشأن الرسوم الجمركية.

واقترب المؤشر ستاندرد آند بورز 500 من أعلى مستوى إغلاق له في 19 فبراير، وكان انخفض في وقت سابق بما يصل إلى 18.9% عن ذلك المستوى.

ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 118.93 نقطة أي 2.05% ليغلق عند 5921.75 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 460.64 نقطة أي 2.46%، إلى 19197.85 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 738.18 نقطة أي 1.77% إلى 42341.25 نقطة.