شكرا لقرائتكم خبر عن موقف خام برنت.. أسعار النفط تتراجع 1% عند التسوية يوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط 1% عند التسوية يوم الأربعاء، مدفوعة بمخاوف من زيادة المعروض بعد أن أحرز الوفدان الإيراني والأمريكي بعض التقدم في محادثاتهما، وتوقعات بأن مجموعة "أوبك بلس" ستقرر زيادة الإنتاج في اجتماع سيعقد مطلع الأسبوع المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتًا بما يعادل 1% إلى 64.09 دولار للبرميل، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا بما يعادل 1.04% إلى 60.89 دولار للبرميل.

