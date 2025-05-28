الاقتصاد

البورصة المصرية تغلق مرتفعة.. والأرباح 23 مليار جنيه

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واس- القاهرة 0 تبليغ

البورصة المصرية تغلق مرتفعة.. والأرباح 23 مليار جنيه

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو (23) مليار جنيه ليبلغ مستوى (2.281) تريليون جنيه.
وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو (134.5) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (5) مليارات جنيه.

إيجي إكس 30

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (1.49%) ليصل إلى مستوى (32397.38) نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة (0.93%) ليبلغ (9515.53) نقطة.
وصعد مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا بنحو (1.04%) ليصل إلى (12962.63) نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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