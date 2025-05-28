شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات.. الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع أمام اليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتُدُوول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3501) دولار أمريكي، بانخفاض (0.47%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1922) يورو بنسبة (0.09%). البورصة البريطانية من ناحية أخرى، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.73%).

وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (63.59) نقطة، ليصل عند مستوى (8781.56) نقطة.