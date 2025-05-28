شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تبدأ طرح سندات دولية مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية