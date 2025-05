شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تبدأ طرح سندات دولية مقومة بالدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أرامكو السعودية البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل.وبحسب بيان أرامكو على تداول السعودية، ستشكل السندات التزامات مقوّمة بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.ونوهت بتحديد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق، فيما سيبدأ الطرح اليوم 27 مايو وينتهي في 2 يونيو المقبل.وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: المستثمرون من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).وأفادت بأن الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار: إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي. بي. مورغان، وسيتي كمديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين النشطين.وسيكون إس إم بي سي، والأهلي المالية، والرياض المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الصين، وبنك ستاندرد تشارترد، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وميريل لينش المملكة العربية السعودية، وميزوهو، وناتيكسيس مديري سجل الاكتتاب المُشتَرَكين غير النشطين.وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة (ألف) دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.وتحدّد قيمة عائد الصك بحسب ظروف السوق، فيما سيحدد تاريخ الاستحقاق بحسب ظروف السوق.وسيكون الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدّر (Issuer Maturity Par Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاستدعاء الكامل من المُصدّر (Issuer Make Whole Call) بحسب اختيار أرامكو السعودية؛ خيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات.ويخضع طرح السندات لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، كما ستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144أ واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته.وستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (“Financial Conduct Authority”) ومؤسسة السوق المالية الدولية (“International Capital Market Association”) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن، ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).تجدر الإشارة إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح، حسب ظروف السوق.