شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-5-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالأربعاء، 28 مايو 2025 02:24 م
سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 49.73 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، فى البنك الاهلي 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.75 جنيه للشراء 49.85 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار الان بالبنوك المصرية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
49.75 جنيه للشراء.
49.85 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز