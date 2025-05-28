شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 64.13 دولار لخام برنت و60.95 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأربعاء الموافق 28-5-2025.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية واصلت انخفاضها اليوم الأربعاء، وذلك بعد سعى أوبك + لزيادة الإنتاج بشكل أسرع مما توقعته السوق حيث تقرر تقديم موعد الاجتماع الافتراضي بيوم واحد ليكون يوم السبت القادم، كذلك تأثرت الأسعار إلى عمليات بيع فنية تقودها استراتيجيات قصيرة الأجل من مستشارى تداول السلع .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت64.13دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.95دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 64.07دولار للبرميل.







