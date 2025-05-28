شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.625 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسواق الذهب في سلطنة عمان اليوم انخفاضا طفيفا، حيث سجل عيار 24 سعر 40.825 ريال مقارنة بسعر امس والذى وصل ل 41.275 ريال وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 سجل 40.825 ريال

-عيار 22 سجل 37.425 ريال

-عيار 21 سجل 35.725 ريال

-عيار 18 سجل 30.625 ريال

-عيار 14 سجل 23.825 ريال

-عيار 12 سجل 20.425 ريال

-الاونصة 1269.950 ريال

-الجنيه الذهب 285.800 ريال

-الأونصة بالدولار 3308.26 دولار



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع إقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد انخفاض الأسعار، إلا أن المكاسب بقيت محدودة نتيجة تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ويترقب السوق الآن صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات بشأن توجهات أسعار الفائدة المستقبلية.

ويعد الذهب تقليديًا ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي، وقد سجّل عدة مستويات قياسية هذا العام، مرتفعًا بأكثر من 25%.